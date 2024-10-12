Алаудинов рассказал о подвиге бойцов ВС РФ, находившихся в окружении ВСУ

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов, который получил ранение, а также 19-летний военнослужащий Алексей Сибиряков на протяжении двух месяцев находились в тылу Вооруженных сил Украины в Курской области и смогли выбраться к позициям российской армии.

Как рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в записанном с солдатами видео, размещенном в его телеграм-канале, 7 августа Абдурахманов находился на опорном пункте в районе населенного пункта Заолешенка, расположенном на границе Курской области, и получил ранение в ногу.

Сибиряков не бросил командира и стал помогать ему. В результате они попали в тыл противника, но ночью 11 октября им удалось выйти на отряд Хохла спецназа "Ахмат".

"Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие", – поделился подробностями Алаудинов.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли в общей сложности более 22,3 тысячи человек и 150 танков. Кроме того, как рассказал Алаудинов, ВС РФ освободили от украинских подразделений 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, подразделения РФ активно продвигаются на курском направлении, ежедневно уничтожая большие группы противника.

