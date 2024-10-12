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12 октября, 14:08

Политика

ВСУ потеряли более 22,3 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности более 22,3 тысячи человек и 150 танков, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем украинские военные лишились 71 боевой машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин и 608 автомобилей. Также российские войска уничтожили 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Кроме того, были уничтожены 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники. При этом 13 оказались инженерными машинами разграждения. ВСУ также потеряли 1 установку разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

К настоящему времени российские бойцы освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области, рассказал ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, подразделения РФ активно продвигаются на курском направлении, ежедневно уничтожая большие группы противника.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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