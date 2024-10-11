Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские бойцы освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что подразделения РФ активно продвигаются на курском направлении, ежедневно уничтожая большие группы противника. Особенно Алаудинов отличил работу 155-й бригады морпехов.

Алаудинов также заявлял, что украинские военные, которые находятся в Курской области, пребывают в панике и замешательстве. По его словам, нынешняя обстановка в регионе внушает оптимизм и дает надежду на скорое освобождение области от украинских подразделений.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, украинская армия потеряла около 21 900 солдат за все время боев на курском направлении, а также 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров и прочей техники.