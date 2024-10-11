Украинская армия потеряла 21,9 тыс солдат во время боев на курском направлении

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Украинская армия потеряла около 21 900 солдат за все время боев на курском направлении, передает пресс-служба МО РФ.

Вместе с тем потери ВСУ насчитывают 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие. В этот список также вошли 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США.

При этом за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили свыше 300 украинских военнослужащих, 13 единиц бронетехники, среди которых 5 танков, 3 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня и миномет. Кроме того, как уточнили в ведомстве, за этот промежуток времени один солдат ВСУ сдался в плен.

Боевые действия между российской и украинской армиями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам командира спецназа "Ахмат" и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, украинские военные, находящиеся в Курской области, пребывают в панике и замешательстве. Он отметил, что нынешняя обстановка в регионе внушает оптимизм и дает надежду на скорое освобождение региона от подразделений ВСУ.