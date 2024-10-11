ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Украинские военные обстреляли поселок Марьино Курской области, на территории которого расположена усадьба князей Барятинских. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

По его информации, в результате атаки повреждено административное здание на территории усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Всего зафиксировано пять прилетов.

Из мирных жителей никто не пострадал, уточнил Смирнов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, общие потери украинской армии на курском направлении составили около 21 900 солдат.

Как рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, находящиеся в Курской области украинские военнослужащие пребывают в панике и замешательстве. По его словам, нынешняя обстановка внушает оптимизм и дает надежду на скорейшее освобождение региона от подразделений ВСУ.