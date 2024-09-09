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Содержимое гаджетов украинских военных является грязью. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Если честно, гаджеты противника – это тоже тема такая, очень специфическая. Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля", – подчеркнул он.

По словам Алаудинова, владельцами некоторых телефонов являются и погибшие солдаты ВСУ, и военные, которые сдались в плен.

Кроме того, командир спецназа сообщил, что военные ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в личных телефонах. Более того, он назвал военнослужащих ВСУ, действующих в Курской области, мародерами.

Также, как рассказал генерал-майор, ВСУ предприняли неудачную попытку сбить российский беспилотник отряда "Каштан" над территорией Курской области. Действия украинских военных привели к тому, что они сами серьезно пострадали. По словам командира спецназа, дрон "слишком точно сбился", поэтому украинским военным не стоило трогать его.

