Алаудинов: пленных военных ВСУ выдает информация в мобильных телефонах

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Военные ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в личных телефонах. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Военный рассказал, что когда украинские военнослужащие попадают в плен, то находят себе мирные профессии. Однако их выдают GoPro, камеры и телефоны.

"У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. <…> Очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят. Получилась такая картина, что они сами себя сдали", – рассказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Он назвал военнослужащих ВСУ, действующих в Курской области, мародерами. Там же действуют иностранные наемники, добавил Алаудинов.

"Они все являются одинаковыми мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне", – добавил командир спецназа "Ахмат".

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между российской армией и ВСУ. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Общие потери украинских войск на курском направлении на данный момент составили более 4 130 военнослужащих, а также 58 танков.

Сейчас ВС России остановили продвижение украинской армии на всей территории Курской области. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны уничтожены российскими военными. Военнослужащие РФ проводят работу по зачистке населенных пунктов от украинских формирований в регионе, сказал ранее Алаудинов.