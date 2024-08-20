Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 11:15

Общество

Очередной гуманитарный груз доставлен в Курскую область

Очередной гуманитарный груз доставлен в Курскую область

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 20 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве оценили в 92%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 20 августа

Врач-трихолог объяснила, как подобрать скраб и пилинг для кожи головы

209 детей родились в столичных роддомах 19 августа

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

"Утро": 24 градуса ожидается в Москве 20 августа

Украденного у магазина спаниеля нашли в Московской области

Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. Продукты питания, воду, одежду и другие жизненно важные предметы уже распределяют в пункты временного размещения людей по всему региону.

В Москве каждый желающий может принести необходимые вещи. В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Пункты приема открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика