Очередной гуманитарный груз доставлен в Курскую область

Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. Продукты питания, воду, одежду и другие жизненно важные предметы уже распределяют в пункты временного размещения людей по всему региону.

В Москве каждый желающий может принести необходимые вещи. В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Пункты приема открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.