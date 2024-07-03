Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:45

Общество

Врач-дерматолог рассказала, как подобрать гель для душа под тип кожи

Врач-дерматолог рассказала, как подобрать гель для душа под тип кожи

330 детей родились в Москве 2 июля

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 3 июля

Около 500 тыс вакансий представлено в базе кадрового центра "Профессии будущего"

Новости мира: Вашингтон объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах "плохой ночью"

Минобороны России запустило новый образовательный проект

"Утро": 32 градуса ожидается в столице 3 июля

Синоптики предупредили о возможном повторении температурного рекорда 2 июля

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Жара в Москве побила 134-летний температурный рекорд

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталья Михайлова рассказала, что гель для душа стоит подбирать с учетом типа кожи. Например, для проблемной подойдут гели для лица, так как они более щадящие и нормализуют ph кожи.

По словам эксперта, в состав хорошего геля для душа входят менее агрессивные ПАВы – лауретсульфат натрия или лаурилглюкозид. Кроме того, продукт может включать экстракты растений, пантенол, аллантоин и ниацинамид.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляЕвгения Борода
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика