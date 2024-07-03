Врач-дерматолог рассказала, как подобрать гель для душа под тип кожи

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталья Михайлова рассказала, что гель для душа стоит подбирать с учетом типа кожи. Например, для проблемной подойдут гели для лица, так как они более щадящие и нормализуют ph кожи.

По словам эксперта, в состав хорошего геля для душа входят менее агрессивные ПАВы – лауретсульфат натрия или лаурилглюкозид. Кроме того, продукт может включать экстракты растений, пантенол, аллантоин и ниацинамид.

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