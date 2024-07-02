Энергосистема Москвы и Подмосковья стабильно функционирует на фоне жары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Энергосистема Москвы и Подмосковья функционирует стабильно на фоне аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

Согласно данным филиала "Системного оператора" – ОДУ Центра, в ОЭС Центра и в энергосистемах Владимирской, Воронежской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также Москвы и Подмосковья 2 июля зафиксированы новые летние максимумы потребления мощности.

В объединенной энергетической системе (ОЭС) Центра летний максимум потребления мощности достиг 32 815 мегаватт в 14:00 при среднесуточной температуре воздуха 24,6 градуса. Это на 1 381 мегаватта больше предыдущего максимума от 25 июня 2021 года в 10:00 при среднесуточной температуре воздуха 26,6 градуса.

2 июля температура в Москве выросла до 32 градусов и обновила температурный рекорд 1890 года. Также этот день стал самым теплым с начала года.

Помимо этого, в городе наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать нормальные показатели. До 4 июля включительно прогнозируется жара, температура может достигнуть 35 градусов.