Жителей Москвы попросили избегать длительного пребывания на солнце

Москвичам и гостям города порекомендовали не находиться долго на солнце при установившейся в столице жаре. Городские службы работают в усиленном режиме из-за такой погоды.

По прогнозам синоптиков, сильная жара сохранится в Москве до конца недели. Столбики термометров могут подниматься до отметки 33 градусов. В цикличном режиме специалисты проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий.

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