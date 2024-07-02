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02 июля, 12:15

Общество

Жителей Москвы попросили избегать длительного пребывания на солнце

Жителей Москвы попросили избегать длительного пребывания на солнце

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Москвичам и гостям города порекомендовали не находиться долго на солнце при установившейся в столице жаре. Городские службы работают в усиленном режиме из-за такой погоды.

По прогнозам синоптиков, сильная жара сохранится в Москве до конца недели. Столбики термометров могут подниматься до отметки 33 градусов. В цикличном режиме специалисты проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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