Ночь на 2 июля в столичном регионе стала самой теплой с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с начала лета в столичном регионе, заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, минимальная температура воздуха на всей территории города не опускалась ниже 20 градусов. Так, на ВДНХ она составила 20,5 градуса тепла, в МГУ – 23,2 градуса, а на Балчуге – 24 градуса.

Помимо этого, подобная температура не способствует комфортному сну, предупредила синоптик.

"Опасно душные ночи в Москве становятся приметой нынешнего июля. До пятницы (5 июля. – Прим. ред.) в городе по ночам 20–25 градусов. Лишь в выходные минимальная температура воздуха понизится градусов на 5", – уточнила Позднякова, добавив, что из-за предстоящего дождя увеличится влажность.

Ранее москвичей предупредили об египетских ночах, при которых температура в ночные часы не будет опускаться ниже 19–21 градуса, а в центре Москвы ночной воздух будет охлаждаться только до 23–25 градусов.

В связи с этим горожанам порекомендовали защитить свою квартиру от жары с помощью светоотражающей пленки и штор. При этом для усиления эффекта охлаждения можно периодически опрыскивать шторы холодной водой, что создаст эффект испарительного охлаждения и поможет снизить температуру в комнате на несколько градусов.