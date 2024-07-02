Синоптик Позднякова: температура воздуха достигнет 35 градусов в Москве 4 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура до 33–35 градусов ожидается в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Когда максимальная температура воздуха в Москве достигает 30–32 градусов, а влажность при этом 40%, это уже переносится с трудом", – отметила она.

По словам синоптика, температура 4 июля будет сопровождаться высокой влажностью до 60–70%. В связи с этим синоптик порекомендовала не находиться на улице, поскольку дефицит кислорода сделает погоду "невыносимой".

Вместе с тем в пик жары в московском городском транспорте продолжают раздавать воду. Бесплатно получить бутылки можно на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также воду раздают на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота.

"ЦППК предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах", – говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Кроме того, воду можно получить на станциях Подольск, Тушинская, Выхино, Мытищи, Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. Более того, бесплатную воду предлагают "Аэроэкспресс", регулярный речной электротранспорт и пригородные кассы Ленинградского вокзала.

В Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с начала лета в столичном регионе. Минимальная температура воздуха на всей территории города не опускалась ниже 20 градусов. Так, на ВДНХ она составила 20,5 градуса тепла, в МГУ – 23,2 градуса, а на Балчуге – 24 градуса.

