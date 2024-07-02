МОЭК предупредила москвичей о теплой воде в холодном кране во время жары

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Теплая вода может идти из крана холодной воды из-за жары, объяснили в пресс-службе ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭК).

Обычно летом температура холодного водоснабжения (ХВС) находится в пределах 15–17 градусов, однако сейчас уже на входе в дом вода разогрета до 21–22 градусов. Затем она проходит к потребителю по стоякам, а также лежакам на чердаке, если в доме есть верхний розлив.

"Из-за установившейся жары в этих помещениях атмосфера очень разогрета, особенно на домах с двускатной крышей. Холодная вода, в отличие от горячей, не находится в режиме постоянной циркуляции", – объяснили в пресс-службе МОЭК.

Именно поэтому ночью или днем она будет тепле, чем утром и вечером, когда жители льют больше воды. В электросетевой компании уточнили, что использовать такую воду можно без опаски – никаких ошибок, аварий, а также подмеса горячей воды не происходит.

Ночь на 2 июля стала самой теплой с начала лета в Москве, температура в это время не опускалась ниже 20 градусов. Ожидается, что 2-е число может стать самым жарким с 1890 года, превысив рекорд в почти 32 градуса.

