Эксперты рассказали об опасности жары

Во многие российские регионы пришла жара. Москвичам пообещали до 33 градусов днем и плюс 25 – ночью. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это явление египетскими ночами и уточнил, что такая погода является аномально жаркой.

В разгар лета важно не забывать о своем здоровье, ведь воздействие жары может не только привести к тепловому удару, но и спровоцировать инфаркт. Чем опасны физические нагрузки в жаркую погоду, а также как охладить тело – в эфире телеканала Москва 24.

