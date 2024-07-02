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02 июля, 18:15

Общество

Эксперты рассказали об опасности жары

Эксперты рассказали об опасности жары

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Жара в Москве побила 134-летний температурный рекорд

Во многие российские регионы пришла жара. Москвичам пообещали до 33 градусов днем и плюс 25 – ночью. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это явление египетскими ночами и уточнил, что такая погода является аномально жаркой.

В разгар лета важно не забывать о своем здоровье, ведь воздействие жары может не только привести к тепловому удару, но и спровоцировать инфаркт. Чем опасны физические нагрузки в жаркую погоду, а также как охладить тело – в эфире телеканала Москва 24.

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