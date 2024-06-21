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21 июня, 08:00

Общество

Шеф-повар объяснил, как выбрать подходящее мясо для вкусного шашлыка

Шеф-повар объяснил, как выбрать подходящее мясо для вкусного шашлыка

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Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, какие виды мяса больше подходят для приготовления шашлыка. По его словам, классическими вариантами являются свинина и говядина. Также подходит и баранина, но не все ее любят из-за яркого вкуса.

Кроме того, Федотьев отметил, что упаковка, в которой продается мясо, тоже имеет большое значение. Так, если выбирать между шашлыком в ведре или вакуумной упаковке, то эксперт советует отдать предпочтение второму варианту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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