21 июня, 08:00Общество
Шеф-повар объяснил, как выбрать подходящее мясо для вкусного шашлыка
Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, какие виды мяса больше подходят для приготовления шашлыка. По его словам, классическими вариантами являются свинина и говядина. Также подходит и баранина, но не все ее любят из-за яркого вкуса.
Кроме того, Федотьев отметил, что упаковка, в которой продается мясо, тоже имеет большое значение. Так, если выбирать между шашлыком в ведре или вакуумной упаковке, то эксперт советует отдать предпочтение второму варианту.
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