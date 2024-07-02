Зампред ГД Петр Толстой рассказал о курсе развития России

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал о самых сложных задачах, которые стоят перед страной. В частности, по его словам, России предстоит повернуть в русло собственного цивилизационного развития.

Толстой отметил, что страна будет двигаться к своим целям, ориентируясь на суверенитет и свободу принятия решений независимо от других внешних сил.

Большое интервью с Петром Толстым выйдет во вторник, 2 июля, в эфире телеканала Москва 24.