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02 июля, 11:45

Политика

Зампред ГД Петр Толстой рассказал о курсе развития России

Зампред ГД Петр Толстой рассказал о курсе развития России

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал о самых сложных задачах, которые стоят перед страной. В частности, по его словам, России предстоит повернуть в русло собственного цивилизационного развития.

Толстой отметил, что страна будет двигаться к своим целям, ориентируясь на суверенитет и свободу принятия решений независимо от других внешних сил.

Большое интервью с Петром Толстым выйдет во вторник, 2 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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