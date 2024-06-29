ОТРК "Искандер-М" поразил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту, где шла разгрузка эшелона военной техники ВСУ на территории Запорожской области, сообщается в телеграм-канале министерства обороны России.

В результате удара российским военным удалось уничтожить личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 американского производства, топливозаправщики, ЗРК Бук М1 и БМП-2, а также грузовой автомобильный транспорт.

Огневое поражение эшелона контролировалось с применением дрона "СуперКАМ", уточнили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что 28 июня расчет ОТРК "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС. Средства объективного контроля подтвердили попадание российских военных в цель.

Кроме того, в тот же день в Минобороны заявили, что российские подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Военные РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух аэромобильных бригад и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.