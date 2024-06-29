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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник ВСУ был уничтожен в Брянской области силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.
Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
Ранее, в ночь на 28 июня девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате ЧП никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.
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