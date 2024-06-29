Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник ВСУ был уничтожен в Брянской области силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

Ранее, в ночь на 28 июня девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате ЧП никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.