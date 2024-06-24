Подполье: ВС РФ нанесли удар по складу в западными ракетами в Одессе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства, а также иностранные наемники. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Координатор рассказал, что удар был нанесен около 08:00. Жители города сообщили о сильной детонации и столбе черного дыма, сказал Лебедев и добавил, что под удар попали и зарубежные наемники. По его словам, российская армия нанесла удар к приезду иностранцев, которых было от 8 до 10. Лебедев подчеркнул, что ВС РФ использовали ракеты "Калибр", украинская ПВО при этом не сработала.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в районе спецоперации. Он считает, что такого удалось достичь благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военных. РФ сейчас борется за установление справедливого и равноправного миропорядка, указал Белоусов.