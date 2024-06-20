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Переговоры по Украине стартуют только тогда, когда западных лидеров сменят на их посту новые люди. С таким заявлением выступила бывший аналитик Пентагона лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски на YouTube-канале Judge Napolitano – Judging Freedom.

По ее словам, действующие главы западных стран, включая президента США Джо Байдена, полностью вложены в конфликт на Украине и "боятся отказаться от него". Квятковски также заявила, что западные страны заинтересованы в уничтожении Украины и создании некой системы антироссийских ценностей.

Ранее Владимир Путин озвучил условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, если Украина откажется от выдвинутого Путиным предложения по мирному урегулированию конфликта, то следующие условия заключения мира для Киева станут более сложными и более жесткими.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если украинские власти не примут инициативы Путина о мирном урегулировании конфликта, то наступление ВС РФ продолжится, а ситуация изменится не в пользу Киева.