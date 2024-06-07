Четыре конкурса для предпринимателей организуют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прием заявок на четыре конкурса для предпринимателей начался в Москве. За участие можно получить денежные призы и гранты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Бизнес играет огромную роль в развитии города, в том числе его визуального облика. Новые программы направлены на поддержку предпринимателей, которые хотят оформлять свои витрины, внедрять инновационные решения, реализовывать самые передовые дизайнерские проекты", – подчеркнула глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В первую программу – "Гранты ста первым" – приглашаются индивидуальные предприниматели и компании. До 31 июля на конкурс принимают варианты оформления витрин магазинов, кафе и других объектов.

Участниками конкурса на лучшие дизайнерские проекты оформления нежилых объектов могут стать урбанисты и дизайнеры, студенты архитектурных вузов, а также все горожане, которые хотят предложить идеи по креативному оформлению города. Победителей выберут трех номинациях: "Зеленая архитектура", "Функциональный экстерьер" и "Облик будущего". Им вручат от 1 до 3 миллионов рублей.

Также в Москве пройдет конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли и услуг.

"Для предпринимателей украшение фасадов – это дополнительная возможность выделиться и привлечь клиентов. Одновременно с этим коммерческие объекты вписываются в городской ландшафт", – указал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек. По его словам, открывала программу "Московская неделя интерьера и дизайна", где продукцию представили свыше 985 компаний. Основным событием, как утверждает мэр, стал Московский предпринимательский форум, который объединил более 3 тысяч представителей бизнеса, экспертов и гостей.

