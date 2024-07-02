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02 июля, 14:29

Происшествия

Новорожденная девочка обнаружена в подъезде дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Новорожденная девочка обнаружена на 7-м этаже в подъезде жилого дома на Чусовской улице в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, младенца доставили в больницу, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что женщина проникла в подъезд дома, зайдя за одним из жильцов, а затем оставила там свою новорожденную дочь. Личность женщины 1982 года рождения установлена.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. Дальнейшее жизнеустройство ребенка также находится на контроле в прокуратуре.

Ранее новорожденного ребенка нашли в подъезде дома на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, мать младенца зашла в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте, а потом оставила его на 4-м этаже. Мальчик был доставлен в медучреждение.

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