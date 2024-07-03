Гроза с порывистым ветром ожидается в Москве 3 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Переменная облачность с грозой ожидается в Москве в среду, 3 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 33 до 35 градусов, в Подмосковье – от 30 до 35 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 18 градусов, по области – до 15 градусов.

2 июля стало самым теплым днем в столице с начала этого года. Тогда температура в Москве достигла 32 градусов, тем самым побив температурный рекорд 1890 года. Такие показания были зафиксированы на метеостанции ВДНХ.

Синоптики ожидают, что аномальная жара спадет в столице в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. Тем не менее уже в начале следующей недели столбики термометров опять поднимутся до 29 градусов.

