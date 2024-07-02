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02 июля, 16:45

В мире

Новости мира: на Белград обрушился сильный шторм

Новости мира: на Белград обрушился сильный шторм

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На Белград обрушились сильный шторм и мощный ливень. Движение на улицах сербской столицы затруднено из-за большого количества воды на дорогах. На некоторых улицах невозможно проехать.

В результате ливней в восточной китайской провинции Аньхой пострадали 811 000 жителей, а 195 000 человек пришлось эвакуировать. По данным управления по чрезвычайным ситуациям провинции, ливневые дожди обрушились на 35 уездов и районов в 6 городах префектурного уровня в провинции Аньхой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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