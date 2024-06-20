Новости мира: гендиректор компании Boeing выступил на слушаниях в Сенате США

В Сенате США прошли слушания по делу компании Boeing. Перед властями страны по обвинению в систематических нарушениях при строительстве и обслуживании лайнеров выступал генеральный директор авиагиганта Дейв Кэлхун. Главная мысль, которую он пытался донести до сенаторов, свелась к извинениям за произошедшее.

Тем временем в Казахстане пловчиха-любительница Варвара Ивлева переплыла озеро Балхаш. Она преодолела расстояние в 41 километр за почти 16 часов.

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