Готовность эстакады над Варшавским шоссе составляет более 70%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Готовность эстакады над Варшавским шоссе на участке Московского скоростного диаметра (МСД) составляет 70%. На дороге от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе ведется подготовка к установке последнего пролетного строения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Эстакада на южном участке МСД обеспечит беспрепятственный проезд над Курским направлением Московской железной дороги, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – отметил он.

Длина дороги оценивается в свыше 500 метров. Как уточнил заммэра, весь участок от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов уже более чем на 60%. Все работы планируется завершить до конца года.

Пролетные строения эстакады строили с помощью продольной надвижки. По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, такой метод является трудоемким, однако благодаря ему можно сохранить комфорт жителей города. Специалисты выполняют монтаж балок между опорами эстакады без ограничения движения транспорта.

"Завершающее пролетное строение эстакады займет свое проектное положение с помощью подъемных кранов, после чего конструкция будет выставлена на постоянные опоры", – сказал он.

После этого строители приступят к бетонированию дорожного полотна, парапетных ограждений и к устройству стыков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова к открытию в 2026 году. По словам градоначальника, она будет построена на пересечении Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, дорога свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает комфортными поездки между районами ТиНАО.

