Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил почти 620 млн рублей

Материальный ущерб Минобороны России по делу экс-главы НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос". – Прим. ред.) Анатолия Шишанова составил около 620 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, инстанция полностью удовлетворила исковые требования потерпевшей стороны и взыскала с Шишанова, а также второго фигуранта дела Олега Гомозова компенсацию в размере 619 836 806 рублей 93 копеек.

В июле 2024 года Бутырский суд Москвы признал бывшего главу НИИ точных приборов виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и приговорил к 5 годам исправительной колонии общего режима.

Гомозов, в свою очередь, получил 4 года колонии за пособничество в злоупотреблении полномочиями.

Кроме того, обоих на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Согласно материалам дела, Шишанов при содействии Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по секретному государственному контракту. Обвиняемые не признали своей вины, утверждая, что контракт был выполнен, серьезных последствий их действия не повлекли, а ущерб не был объективно подтвержден.

В документах также говорилось, что Арбитражный суд Москвы признал Шишанова банкротом. До этого на его имущество, включая 12,5 миллиона рублей, был наложен арест.

В 2025-м Мосгорсуд смягчил приговор Шишанову, сократив срок его заключения до 4,5 года. Известно, что защита обвиняемых подавала кассационные жалобы, однако они были отклонены судом в декабре того же года.

Ранее суд приговорил к лишению свободы фигурантов дела о хищении бюджетных средств при выполнении оборонного заказа. Выяснилось, что с 2022 по 2023 год госзаказчик заключил контракты с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай" на 1,3 миллиарда рублей. Руководители компаний, предоставив ложные данные, похитили более 500 миллионов рублей, причинив ущерб Минобороны России.

В результате суд признал руководителя ООО ИФК "РНГС Капитал" Дмитрия Левченко и гендиректора ООО "Сибай" Андрея Грунина виновными, приговорив их к 8 и 5 годам колонии соответственно.