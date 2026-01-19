Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 09:21

Политика

Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил почти 620 млн рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Материальный ущерб Минобороны России по делу экс-главы НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос". – Прим. ред.) Анатолия Шишанова составил около 620 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, инстанция полностью удовлетворила исковые требования потерпевшей стороны и взыскала с Шишанова, а также второго фигуранта дела Олега Гомозова компенсацию в размере 619 836 806 рублей 93 копеек.

В июле 2024 года Бутырский суд Москвы признал бывшего главу НИИ точных приборов виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и приговорил к 5 годам исправительной колонии общего режима.

Гомозов, в свою очередь, получил 4 года колонии за пособничество в злоупотреблении полномочиями.

Кроме того, обоих на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Согласно материалам дела, Шишанов при содействии Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по секретному государственному контракту. Обвиняемые не признали своей вины, утверждая, что контракт был выполнен, серьезных последствий их действия не повлекли, а ущерб не был объективно подтвержден.

В документах также говорилось, что Арбитражный суд Москвы признал Шишанова банкротом. До этого на его имущество, включая 12,5 миллиона рублей, был наложен арест.

В 2025-м Мосгорсуд смягчил приговор Шишанову, сократив срок его заключения до 4,5 года. Известно, что защита обвиняемых подавала кассационные жалобы, однако они были отклонены судом в декабре того же года.

Ранее суд приговорил к лишению свободы фигурантов дела о хищении бюджетных средств при выполнении оборонного заказа. Выяснилось, что с 2022 по 2023 год госзаказчик заключил контракты с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай" на 1,3 миллиарда рублей. Руководители компаний, предоставив ложные данные, похитили более 500 миллионов рублей, причинив ущерб Минобороны России.

В результате суд признал руководителя ООО ИФК "РНГС Капитал" Дмитрия Левченко и гендиректора ООО "Сибай" Андрея Грунина виновными, приговорив их к 8 и 5 годам колонии соответственно.

Читайте также


судыполитика

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика