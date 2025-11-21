Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:13

Происшествия

Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у МО РФ достиг 9 млрд рублей

Фото: minstroy-dpr.gosuslugi.ru

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой составил более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В нем также упоминаются и другие фигуранты, в том числе экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный. Все они обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам.

Согласно документам, роль Мерваезовой заключалась в обеспечении получения аванса в рамках заключенных договоров, выводе и обналичивании денежных средств со спецсчетов. Также она оформляла подложные документы с целью сокрытия вывода и хищения денег.

При этом установленная следствием сумма ущерба еще может увеличиться.

Столичный суд в сентябре арестовал на 2 месяца Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Женщина была задержана в Пятигорске, ей вменялось два эпизода хищений. Как тогда сообщали СМИ, Мерваезова проходит по делу Выгулярного.

Позже СМИ сообщили, что ущерб по уголовному делу в отношении Мерваезовой может составить около 5 миллиардов рублей.

Дело было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел. Потерпевшими признаны около пяти организаций.

