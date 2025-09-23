ТАСС: ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд руб

Фото: minstroy-dpr.gosuslugi.ru

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении денежных средств у Минобороны, может составить около 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мерваезова, (экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим. – Прим. ред.) Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении <…> в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела", – пояснил собеседник агентства.

Дело было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел. Потерпевшими признаны около пяти организаций и министерство обороны.

Ранее столичный суд арестовал на два месяца Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Женщина была задержана в Пятигорске, ей вменяют два эпизода хищений. Как тогда сообщали СМИ, Мерваезова проходит по делу Выгулярного.

Таже сообщалось, что суд отправил в СИЗО временно исполняющего обязанности заместителя главы Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях во время возведения оборонительных сооружений в Белгородской области. Он будет находиться под стражей до 25 октября.