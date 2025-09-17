ТАСС: суд в Москве арестовал замминистра строительства ДНР Мерваезову

Фото: minstroy-dpr.gosuslugi.ru

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, женщина была задержана в Пятигорске. Ей вменяют два эпизода хищений.

Кроме того, по данным источника, Мерваезова проходит по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадима Выгулярного.

Ранее суд приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллиона рублей. Потерпевшей стороной был признан Союз адвокатов МЭКА. При этом вину в совершенном преступлении сам подсудимый не признал.

До этого суд отправил в СИЗО на два месяца экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по делу о мошенничестве. В общей сложности он похитил около 20 миллионов рублей.

