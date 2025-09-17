Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:33

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: суд в Москве арестовал замминистра строительства ДНР Мерваезову

Суд в Москве арестовал замминистра строительства ДНР Мерваезову – СМИ

Фото: minstroy-dpr.gosuslugi.ru

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, женщина была задержана в Пятигорске. Ей вменяют два эпизода хищений.

Кроме того, по данным источника, Мерваезова проходит по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадима Выгулярного.

Ранее суд приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллиона рублей. Потерпевшей стороной был признан Союз адвокатов МЭКА. При этом вину в совершенном преступлении сам подсудимый не признал.

До этого суд отправил в СИЗО на два месяца экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по делу о мошенничестве. В общей сложности он похитил около 20 миллионов рублей.

Читайте также


судыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика