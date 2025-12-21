Смоленск признан Молодежной столицей России – 2026

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Город Смоленск стал Молодежной столицей России – 2026. Результаты премии "Время молодых" Росмолодежи были объявлены на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Смоленску удалось успешно преодолеть три этапа конкурса, став лидером народного голосования. Всего за этот город проголосовало более 550 тысяч россиян из разных уголков страны.

"Спасибо всем, кто поддержал город-герой Смоленск! Это наша общая победа, наша сплоченность и единство!" – написал Анохин в своем телеграм-канале.

Между тем победителем в номинации "Город молодежи" стал Елец Липецкой области.

Ранее в столице подвели итоги конкурса "Студент года Москвы". Конкурс объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей Москвы. Лауреатов выбирали эксперты совместно с участниками открытого голосования.

В Гран-при конкурса в индивидуальной номинации победил Александр Мироненко, который представлял Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в коллективной – студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС.