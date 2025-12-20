Форма поиска по сайту

20 декабря, 20:07

Спорт

Фигуристы Бойкова и Козловский в третий раз стали чемпионами России в парном катании

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали титул чемпионов России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 224,29 балла – 77,42 + 146,87.

Серебряными призерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 223,63 балла (79,03 + 144,60), а третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, набравшие 215,95 балла (70,02 + 145,93).

Бойковой 23 года, Козловскому – 25. Ранее пара уже выигрывала чемпионат России в 2019 и 2022 годах. Они также становились бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года, а в 2020 году одержали победу на чемпионате Европы. Кроме того, в 2019 и 2022 годах пара завоевывала бронзу на европейских соревнованиях.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 21 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение об участии в Олимпиаде 2026 года в Италии, которая пройдет с 6 по 22 февраля. По словам главы Минспорта России Михаила Дегтярева, всего на Олимпийских играх выступят не более 15–20 российских спортсменов.

