Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она заявила в интервью со спортивным блогером Виктором Кравченко, опубликованном на YouTube.

Туктамышева рассказала, что не жалеет о решении, поскольку ее профессиональный путь сопровождался множеством хороших и счастливых моментов.

"Думаю, для каждого фигуриста фигурное катание – это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но <...> я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера", – поделилась спортсменка.

По мнению чемпионки, своим профессиональным успехам она обязана окружающим людям, среди которых она выделила родителей, сестру, а также болельщиков и тренеров.

"Я вам безумно благодарна: без вашей поддержки, без поддержки семьи этот путь было бы пройти намного сложнее. Огромное спасибо Алексею Николаевичу Гришину, моему первому тренеру Светлане Михайловне Веретенниковой, которая, как могла, провела меня через опыт, вела меня к медалям, и Алексею Николаевичу Мишину, который не только тренировал меня, но и еще воспитал", – заключила Туктамышева.

Спортсменке 28 лет. Она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013-го и победительницей финала Гран-при сезона 2014/15. В ее активе золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

