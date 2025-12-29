Жена актера Виктора Логинова заявила, что требует от него развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/loginov_victor

Жена актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе", Мария Гуськова рассказала, что требует от него развод.

"Я устала бороться, бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого не стоит и не достоин. Я развожусь. Я подала на развод и я требую от своего мужа подписать мое заявление", – поделилась женщина в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Супруги поженились в 2020 году. С тех пор она жертвовала собой ради мужа, а также прошла вместе с ним от финансовой и моральной ямы до нового всплеска популярности, при этом сама отказывалась от фотосессий и кастингов, указала Гуськова.

В какой-то момент она уличила актера в измене и опубликовала переписку Логинова с якобы любовницей. После этого она подала на развод, но муж якобы отказался его подписывать, так как не хочет разводиться. Кроме того, актер якобы оскорблял ее и называл истеричкой, когда девушка уличала его в измене. Также Гуськова намекнула на рукоприкладство со стороны Логинова.

Гуськова указала, что актер якобы угрожает вычесть сумму подарков ей и ее родным из того, что супруга планирует отсудить у него в ходе бракоразводного процесса. Также женщина пожаловалась, что Логинов якобы угрожает причинить вред ее семье и угрожает испортить ей репутацию.

