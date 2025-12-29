Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:12

Происшествия

В Подмосковье ликвидирован цех по производству поддельной икры

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В подмосковных Люберцах ликвидирован цех по производству и продаже поддельной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что двое бизнесменов на протяжении полугода покупали имитированную икру, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Затем продукция оптом продавалась на рынках столичного региона и в соседних областях под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

В результате предприниматели были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки. Злоумышленников отправили под домашний арест.

Во время обысков правоохранители выявили свыше 8,5 тысячи упаковок готовой к реализации продукции, 12 тонн фальсифицированной икры, станки для закатки банок, тару, а также поддельные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. В общей сложности стоимость изъятого товара превысила 7 миллионов рублей.

Кроме того, правоохранители выяснили, что на предприятии без медицинских книжек и разрешений на работу работали 5 граждан из государств ближнего зарубежья. В отношении них составлены административные протоколы о нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ. Злоумышленникам выписан штраф. Также им грозит выдворение из страны.

Ранее злоумышленники продали женщине 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. За товар пострадавшая отдала 37 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

