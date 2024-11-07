Неизвестные украли 1,5 тонны красной икры с завода на Камчатке

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С завода на Камчатке неизвестные украли почти 1,5 тонны красной икры, стоимость которой оценивается от 10,5 до 12,7 миллиона рублей, передает РИА Новости со ссылкой на местное УМВД.

Установлено, что 3 ноября злоумышленники пробрались в складское помещение завода и похитили продукцию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

По данным агентства, цена за килограмм икры на рынке Петропавловска-Камчатского варьируется от 7 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от вида лосося, из которого она была получена.

Ранее злоумышленники продали женщине 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. За товар пострадавшая отдала 37 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции передали ориентировки на злоумышленников в ГАИ.