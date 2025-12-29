Прокуратура утвердила обвинение по делу Тамары Эйдельман

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/tamara.eidelman (Тамара Эйдельман признана в РФ иноагентом)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эйдельман заочно обвиняется в реабилитации нацизма и публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствии обвиняемой, так как она находится в розыске.

Проверку в отношении историка начали в июле 2024 года. Тогда правоохранители нашли в интернете ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы.

В декабре того же года суд обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию армии РФ в размере 50 тысяч рублей, а в октябре 2025-го ее заочно арестовали.