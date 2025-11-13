Суд заочно приговорил актрису Яну Троянову к 8 годам колонии

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 8 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Артистка заочно обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 ("Возбуждение ненависти и вражды"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей иноагента").

При этом прокурор требовал приговорить Троянову к 9 годам колонии, штрафу в размере 250 тысяч рублей и запрету администрировать сайты на 5 лет.

Адвокат актрисы передала суду, что она не считает себя виновной и просит не воспринимать ее слова буквально.

В прошлом году во время интервью Троянова публично назвала заслуженным призыв к убийству русских, в том числе детей. После этого в отношении нее завели уголовное дело, а также заочно арестовали.

В августе 2025 года актрису оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Ей назначили выплату в размере 45 тысяч рублей.

В октябре прокуратура Москвы утвердила Трояновой обвинение в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.

