Суд оштрафовал актрису Троянову за нарушение правил деятельности иноагента

Таганский районный суд оштрафовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция признала женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначила штраф в размере 45 тысяч рублей.

В 2024 году Троянову оштрафовали на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности иноагента в уполномоченный орган. Тогда в отношении актрисы рассмотрели два административных дела, по каждому из них назначили штраф в 40 тысяч рублей.

В том же году актриса в одном из интервью назвала заслуженным призыв в убийству людей русской национальности. В результате следователи возбудили против нее уголовное дело о разжигании ненависти, Басманный суд заочно ее арестовал.