Актриса Яна Троянова оштрафована за неподачу отчетности о деятельности иноагента

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов)

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за неподачу отчетности о своей иноагентской деятельности в уполномоченный орган. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего в отношении актрисы было рассмотрено два административных дела, по каждому из них был назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста РФ, актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она попыталась оспорить присвоенный ей статус, но Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил ее иск.

Позднее Троянова во время интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) публично заявила, что призыв к убийству людей русской национальности, в том числе детей, является заслуженным. В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить это высказывания актрисы.

В июле текущего года Росфинмониторинг внес Троянову в перечень террористов и экстремистов.