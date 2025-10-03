Прокуратура инициировала дело против журналистки Лариной за призыв к терроризму

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Синявский Борис (Ксения Ларина (Оксана Баршева) признана в РФ иноагентом)

Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом. – Прим. ред.) за призыв к терроризму, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, основанием для этого стал видеоролик с интервью Лариной, который выявили в ходе мониторинга соцсетей.

"Она сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории города Москвы, совершив таким образом публичное оправдание и пропаганду терроризма", – рассказали в пресс-службе.

По результатам проверки все материалы направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ларину планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет").

Прокуратура Москвы взяла на контроль рассмотрение направленных материалов.

Журналистку признали иноагентом в сентябре 2023-го. Как указали в Минюсте, она формировала антироссийские взгляды и была сотрудником нежелательной в России иностранной неправительственной организации.

Кроме того, в отношении Лариной было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанности иноагента. По данным следствия, женщина не предоставила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством.