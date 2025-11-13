Прокурор запросил 9 лет колонии для актрисы Яны Трояновой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение попросило заочно приговорить актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 9 годам колонии, сообщает ТАСС.

Прокурор Светлана Тарасова также призвала назначить актрисе штраф в 250 тысяч рублей и запретить ей администрировать сайты на 5 лет.

В прошлом году Троянова публично назвала заслуженным призыв к убийству русских, в том числе детей. После этого в отношении нее завели уголовное дело, а также заочно арестовали.

В октябре 2025-го столичная прокуратура утвердила Трояновой обвинение в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.