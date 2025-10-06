Прокуратура Москвы утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

legion-media.com/PhotoXPress.ru/Владимир Бертов (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело передано во Второй Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Обвинения затронули несколько статей УК России, среди которых:



"Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия";

"Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет";

"Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста РФ, актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она попыталась оспорить присвоенный ей статус, но суд Москвы не удовлетворил ее иск.

В 2024-м артистка публично заявила, что призыв к убийству русских, в том числе детей, является заслуженным. После этого против нее завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а также заочно арестовали.

В июле того же года Росфинмониторинг внес Троянову в перечень террористов и экстремистов. В октябре 2025-го расследование уголовного дела в отношении актрисы было завершено. Ее объявили в международный розыск.