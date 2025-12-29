ВТБ устранил неполадки в работе банковских сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все системы банка ВТБ работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Представители банка отметили, что часть клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе приложения, а также банкоматов и карт. В настоящее время неполадки устранены, все системы работают штатно. Кроме того, пользователям автоматически вернутся средства по отклоненным операциям.

Пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов ВТБ 29 декабря. За час наблюдалось 2 792 жалобы, а общее число обращений о сбоях за сутки достигло 8 058.

Больше всего жалоб поступало на работу сервиса, сайта, мобильного приложения и личного кабинета. 5% от общего числа сообщений приходилось на жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а по 3% – на Москву, Санкт-Петербург и Магаданскую область.

