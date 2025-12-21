Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

В рамках гуманитарной акции удалось организовать возвращение в РФ нескольких россиян, которые ранее должны были вернуться из Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину", – добавила омбудсмен, которую цитирует РИА Новости.

Ранее Москалькова сообщила, что она прорабатывает около 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей. Среди заключенных в тюрьмы Киевом за политические взгляды – священники, правозащитники и журналисты.

Омбудсмен также рассказала, что Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. При этом российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.