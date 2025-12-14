Москалькова пытается добиться освобождения около 500 политзаключенных на Украине

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Около 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей находятся в работе у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

Среди заключенных в тюрьмы Киевом за политические взгляды – священники, правозащитники и журналисты. Из них свыше 70 человек – граждане России, более 400 – граждане Украины.

Москалькова подчеркнула, что сейчас она с командой работает тем, чтобы этих людей можно было вывезти на территорию России.

Ранее омбудсмен сообщила, что Украина отказывается принять своих шестерых граждан, которые были вывезены из Сумской области в связи с боевыми действиями по их собственной просьбе. В настоящий момент эти люди находятся на территории Курска.

Она отметила, что сами украинцы и их родственники обращаются с просьбой к российской стороне оказать содействие в возвращении на родину.