Группа из 15 россиян вернулась с Украины в результате гуманитарной акции

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

15 россиян вернулись с территории Украины в рамках гуманитарной акции, чтобы воссоединиться со своими семьями. Они находятся на украинско-белорусской границе, сообщает ТАСС.

В группу вошли 12 женщин и 3 мужчин, при этом большинство из них – пожилые. Родственники вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой встретили их на границе.

Уточняется, что о проведении этой акции договорились Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Со своими семьями также воссоединятся украинские граждане.

Ранее сообщалось, что в работе у Москальковой находится около 500 обращений от людей, репрессированных на Украине за пророссийские взгляды.

Среди заключенных в тюрьмы Киевом за политические взгляды – священники, правозащитники и журналисты. Из них свыше 70 человек – граждане России, более 400 – граждане Украины.

