СК нашел у генерала МВД Панова свыше 40 объектов недвижимости

Следователи нашли у бывшего замначальника тыла внутренних войск МВД РФ, генерал-лейтенанта Владимира Панова более 40 объектов недвижимости, сообщила пресс-служба СК РФ.

Имущество было оформлено на самого Панова, а также членов его семьи. Кроме того, в ходе обысков у него было изъято более 21 миллиона рублей.

Как уточнили в ведомстве, Панов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

Установлено, что в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области.

В 2012–2014 годах Панов через посредника получил от представителя компании взятку в размере 37 миллионов рублей за общее покровительство. В результате условия контракта выполнены не были. При этом государство понесло многомиллионный ущерб.

К настоящему моменту в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

