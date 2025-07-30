30 июля, 19:49Происшествия
Чиновники Минобразования Ингушетии подозреваются в мошенничестве на 10,7 млн руб
Фото: ingushetia.sledcom.ru
В Ингушетии чиновников регионального министерства образования и науки подозревают в мошенничестве на 10,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Ранее в СМИ появилась информация об обысках в здании министерства.
Как установлено в ходе предварительного следствия, с 2021 по 2022 год чиновники совершили хищение бюджетных средств, выделенных на выплату компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ.
Делалось это путем подделки договоров и актов выполненных работ. В результате на банковские счета подставных лиц были перечислены более 10,7 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Одна из подозреваемых задержана, в ближайшее время ей планируется предъявить обвинение. Кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи провели обыски в министерстве и по месту жительства подозреваемой, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и документы.
Ранее глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко был задержан по подозрению в превышении полномочий. По данным оперативников, он поручил начальнику отдела образования заставить директоров образовательных учреждений заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. В результате компания получила выгоду от эксплуатации этого имущества.